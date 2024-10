Il difensore rossonero è rimasto in panchina per tutto il tempo contro Lecce e Bayer Leverkusen, con la coppia Tomori-Gabbia ormai a pieno regime. Per il serbo si apre un caso. Nel calcio è fondamentale trovare i giusti ritmi ed equilibri, e Fonseca sembrerebbe aver creato la giusta alchimia in difesa. Gabbia e Tomori sono ormai punti fermi della retroguardia rossonera. E Pavlovic? In panchina per tutta la partita contro Lecce e Bayer, subentrato solo nei minuti di recupero nel Derby. Contro i nerazzurri il serbo si è notato soprattutto quando è corso a esultare e ad abbracciare il compagno dopo il 2-1, ma dal punto di vista sportivo, nulla più. Una difesa più veloce e dinamica Ci sono due riflessioni da fare: il Milan di Germania non è stato difesa e contropiede ma difesa molto alta e fuorigioco quasi sistematico, poi partita presa in pugno e due gol mancati […]

Leggi l’articolo completo Lo strano caso di Pavlovic: che fine ha fatto il serbo?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG