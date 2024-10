Il giovane esterno milanista potrebbe essere attratto dalle sirene della Saudi Pro League. Il trasferimento a gennaio è un’ipotesi. I primi mesi di questa stagione sono e saranno ancora importanti per capire se sarà necessario intervenire nella sessione invernale del calciomercato. In casa Milan si potrebbe pensare, ad esempio, all’acquisto di un nuovo centrocampista, reparto in cui Fonseca ha giocatori un po’ contati a causa dell’infortunio serio capitato a Ismael Bennacer. Il numero quattro algerino dovrebbe rientrare per metà gennaio 2025. L’ex Empoli era uno degli indiziati alla cessione in estate, però poi l’operazione non si è concretizzata e la società rossonera non ha potuto prendere Manu Koné dal Borussia Moenchengladbach. Il francese è finito alla Roma, che era la sua seconda scelta e che ha accettato quando ha capito che non sarebbe stato possibile approdare a Milano. Considerando che Bennacer si è infortunato, certamente non mancano dei rimpianti nell’ambiente milanista. Mercato Milan, che cosa […]

Leggi l’articolo completo Mercato Milan, un attaccante rossonero verso l’Arabia Saudita: l’indiscrezione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG