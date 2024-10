L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha detto la sua su vari temi riguardanti la Serie A e le gare di Nations League. Giancarlo Marocchi a Libero ha parlato di nazionale e di campionato italiano. “Abbiamo finalmente ritrovato un centravanti di ruolo, Retegui: 6 gol in 16 presenze azzurre e 7 su 7 con l’Atalanta fanno una prova. Il ragazzo c’è”. “Retegui è forte anche di testa, come era Toni. Ma c’è un ma… Provocazione: l’altro centravanti di Spalletti è Frattesi”. L’elogio “Paradosso? Neppure tanto: bravo a trovare i tempi giusti e a entrare in area dritto per dritto, Frattesi segna sempre perché occupa il celebre spazio a centro area. Quello creato filosoficamente da Guardiola nel Barça di Messi e Xavi”. Poco minutaggio nell’Inter “Chiunque incontrerebbe difficoltà con quel trio di solisti formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan”. La capolista “Conte ha trovato la quadra facendo giocare insieme McTominay e Lobotka, perni […]

