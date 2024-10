I nerazzurri attendono i ritorni degli ultimi nazionali per capire su quali uomini si potrà puntare per la gara di domenica. In ambito sportivo, le condizioni fisiche degli atleti rappresentano un parametro fondamentale per le strategie tecniche delle squadre, specialmente in vista di incontri rilevanti. La situazione dell’Inter è al centro delle attenzioni in questi giorni, particolarmente per quanto riguarda i recuperi dei giocatori chiave in vista della prossima sfida contro la Roma. Il Corriere della Sera fa il punto della situazione riguardo gli acciaccati. Il caso Buchanan Simone Inzaghi sta per recuperare Tajon Buchanan. Il canadese, assente da metà luglio per la frattura della tibia, dovrebbe rientrare in vista della sfida di Champions League: questo vuol dire che non dovrebbe esserci a Roma. Verso la sfida ai giallorossi Il tecnico nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro. Davide Frattesi, uno degli elementi più […]

Leggi l’articolo completo Inter: dubbi al centro per la partita con la Roma, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG