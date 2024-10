I nerazzurri domenica a Roma troveranno un ambiente carico ma che potrebbe contestare l’operato della società giallorossa. L’allenatore della Roma Ivan Juric al Corriere dello Sport ha raccontato le sue prime settimane alla guida dei giallorossi. “Io ti dico quello che ho trovato dentro. Sono consapevole di ciò che accade fuori, ma sono concentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioni sono in netta crescita, e questo è importante”. “A Trigoria le condizioni in cui mi muovo sono fantastiche, ho solo sensazioni positive. Sapendo che fuori la situazione è quella che è, bisogna accettare e andare avanti. Non mi sono mai trovato in una storia simile, ma neppure in una altrettanto bella. Chi ama il calcio qui si diverte… Sono sicuro che con i risultati le cose cambieranno anche all’esterno, nel calcio è sempre stato così. Negli […]

Leggi l’articolo completo Roma, Juric racconta l’atmosfera peculiare che circonda la squadra in vista del match con l’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG