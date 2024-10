I nerazzurri in avanti diranno addio a due elementi e l’obiettivo, come nel reparto arretrato, è quello di ringiovanire. In un panorama calcistico in continuo mutamento, il mercato dei trasferimenti è sempre una fonte inesauribile di speculazioni, aspettative e sorprese. Tra i nomi che stuzzicano l’interesse di grandi club europei, emerge quello di Jonathan David, attaccante canadese del Lille, il cui contratto in scadenza a giugno sta attirando l’attenzione di non pochi pretendenti. Con uno stipendio considerato moderato per gli standard del calcio d’alto livello e una giovane età di 24 anni, David rappresenta un’opportunità molto interessante sia in termini economici che tecnici. Il fascino di Jonathan David Il canadese in virtù delle sue prestazioni con il Lille è riuscito a guadagnarsi una reputazione che travalica i confini della Ligue 1, attirando gli sguardi di club di alta caratura, tra cui spiccano per interesse Juventus e Inter. Molto ambito Nonostante […]

