Il Milan pensa al prossimo mercato, ponendo alla base della propria ricerca un vice Theo. Il profilo, con ogni probabilità, sarà italiano. Nella vibrante atmosfera del calcio italiano, il Milan si trova di fronte a una sfida strategica dopo l’espulsione di Theo Hernandez, che lascerà un vuoto sul lato sinistro della difesa nelle imminenti partite contro Udinese e Bologna. La situazione ha acceso i riflettori su due possibili sostituti, sollecitando un dibattito tattico su chi sarà a prendere le redini in assenza del francese. La rosa del Milan, in tal senso, è decisamente corta e non offre soluzioni di “peso”. Motivo per il quale la società intende muoversi con decisione sul mercato di gennaio, optando “rigorosamente” su un profilo italiano. Il dilemma della sostituzione La domanda su come colmare l’assenza di Hernandez apre due strade per il tecnico del Milan: sperimentare con il giovane talento spagnolo Jiménez, che fino ad […]

