L’ex Juve potrebbe essere il rinforzo di gennaio. L’ultima indiscrezione parla di possibili cifre e formule per vederlo in rossonero.

Dopo un inizio di stagione non esattamente esaltante e risultati al di sotto delle aspettative, alcune mosse di mercato sono previste per rinvigorire e potenzialmente cambieranno le sorti della squadra rossonera.

Nel mondo del calcio, i periodi di trasferimento sono sempre ricchi di sorprese e il calciomercato di gennaio non fa eccezione, soprattutto per i tifosi del Milan che potrebbero assistere a un importante cambio nella rosa della squadra.

La difesa rossonera sotto osservazione

l dibattito si concentra inizialmente sull’analisi dei centrali difensivi rossoneri. Tra questi, Matteo Gabbia si distingue per le sue prestazioni, lasciando intendere che il reparto arretrato possa necessitare di un rafforzamento. Pur non essendo in cima alla lista delle priorità per il mercato di gennaio, con l’acquisto di un centrocampista che sembra avere la precedenza, i nomi di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic sono tutti sotto osservazione critica. La loro capacità di tornare ai livelli passati o di adattarsi al gioco della Serie A è in discussione.

L’ex Juve nel mirino?

Radu Dragusin, già noto al Milan e al Napoli in passate sessioni di mercato, emerge nuovamente come potenziale obiettivo. L’interesse del Milan per il giovane difensore rumeno ex Juve non è una novità, ma la sua situazione al Tottenham, dove non gode di un ruolo da protagonista, riaccende le voci di un possibile ritorno in Italia. Nonostante la sua giovane età, Dragusin ha dimostrato qualità, soprattutto in occasione dell’ultima sfida in Carabao Cup contro il Manchester City, suggerendo che potrebbe essere pronto per assumersi maggiori responsabilità. Non solo il Milan, ma anche Juventus e Napoli seguono attentamente gli sviluppi relativi al futuro di Dragusin. Sebbene per ora la situazione rimanga incerta e il suo agente abbia sottolineato il desiderio del giocatore di affermarsi al Tottenham, le porte non sembrano chiuse a futuri trasferimenti, specie se la situazione dell’atleta non dovesse migliorare. La possibilità di un trasferimento, magari in prestito a gennaio, appare come una soluzione vantaggiosa per tutte le parti interessate. L’idea -aggiunge Milanlive.it – potrebbe basarsi su un prestito con diritto/obbligo di riscatto ma a cifre più basse di quelle con cui si è trasferito in Premier ( 25 + 5 di bonus, ndr ).

Giorgio Furlani

Il punto di vista dell’agente e del giocatore

Florin Manea, agente di Dragusin, ha escluso per il momento ipotesi di trasferimento, ponendo l’accento sulle prestazioni del suo assistito e sulla volontà di quest’ultimo di fare bene con il Tottenham. Tale posizione, però, non preclude scenari futuri, soprattutto se il giocatore dovesse continuare a non trovare spazio in squadra.

