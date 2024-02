L’ex attaccante della Juve, Alvaro Morata dovrebbe essere regolarmente a disposizione dell’Atletico Madrid per il match contro l’Inter

Alvaro Morata è sempre nei cuori dei tifosi della Juve che, qualche settimana fa, avevano temuto per le sue condizioni fisiche. Il bomber spagnolo era uscito in lacrime dal campo per un problema al ginoccchio e sembrava potesse saltare il match di Champions League contro l’Inter.

Come rivelato da As, Morata ha ripreso ad allenarsi in gruppo e quindi potrebbe essere a disposizione per il match di San Siro.

