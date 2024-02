Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juve, ha voluto dare un consiglio a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole

L’ex calciatore della Juve, Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, ha invitato Massimiliano Allegri a cambiare modulo.

PAROLE – «Allegri non mi ascolta e continua a dire che a lui piace il 3-5-2. Io dico che deve giocare con tre punte perchè nello sviluppo di gioco non è eccellente e quindi deve mettere tre attaccanti e semplificare il gioco. Secondo me deve credere in questa soluzione e provarla dal primo minuto».

