Giovanni Valenti, ex allenatore del settore giovanile della Juve, ha parlato così del giovane bianconero. Le sue parole

Tuttomercatoweb ha intervistato Giovanni Valenti, ex allenatore del settore giovanile Juve. Queste le sue parole su Fabio Miretti in chiave Nazionale italiana.

CHI SARA’ IL PROSSIMO IN NAZIONALE – «Dico Miretti. L’ho allenato due anni alla Juventus: è un giocatore che ha troppa determinazione, è troppo motivato e serio per non arrivarci. Sono sicuro che verrà presto convocato».

