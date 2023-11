Paolo Montero, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la vittoria in amichevole contro il Nizza. Le parole

A Juventus.com, Paolo Montero ha commentato il successo in amichevole in Juve Nizza Primavera. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono molto soddisfatto di questa prova: i ragazzi hanno dato una bella dimostrazione in campo, anche quelli che di solito giocano meno. Merito di come si allenano tutto l’anno, giorno per giorno: quando i giocatori mettono “in difficoltà” un allenatore è un buon segno. Siamo davvero molto contenti di come stanno lavorando questi ragazzi».

