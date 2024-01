Costacurta ha analizzato il match tra Udinese e Milan: le parole dell’ex calciatore nel post-partita sullo Scudetto

L’ex rossonero Alessandro Costacurta ha analizzato a Sky la partita Udinese Milan, terminata 2-3. Ecco le sue parole su Inter e Juve.

PAROLE – «Penso che sia da sottolineare che quelli che hanno segnato erano dei subentrati. Ci sono tante belle notizie per il Milan perché queste sono partite dove facevano molta fatica e spesso non vincevano. Scudetto? Il Milan vorrà fare bene in Europa League e quindi non credo che potranno impensierire le prime due».

The post L’ex rossonero sullo Scudetto: «Non credo che il Milan possa impensierire Inter e Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG