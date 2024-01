Maignan ha parlato a Dazn dopo la vittoria in Udinese Milan. Ecco le dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sull’episodio di razzismo

Il portiere del Milan Mike Maignan dopo Udinese Milan ha parlato a DAZN dell’episodio razzista e della lotta Scudetto tra Inter e Juventus.

COSA E’ SUCCESSO STASERA – «Il punto positivo è che abbiamo vinto, ma nel primo tempo è successo qualcosa che non deve succedere. Han fatto il verso della scimmia, non è la prima volta che succede. Quando succede bisogna fare così per farlo capire all’arbitro e fare dichiarazioni alla Procura».

SCUDETTO – «Con questa vittoria prendiamo più forza. Pensare allo Scudetto è difficile, Inter e Juve fanno molto bene. Dobbiamo pensare a noi, continuare a lavorare. Abbiamo mentalità, non moriamo mai».

