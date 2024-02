Il giornalista Fabio Licari ha celebrato le tante forme che ha in questa stagione la squadra guidata da Inzaghi.

Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport ha elogiato il modo di giocare dell’Inter. “Oggi l’Inter è forse l’unica italiana che giochi un calcio europeo per atteggiamento, tecnica, solidità, carattere, maturità, gestione. Il Milan si avvicina, ma senza la stessa continuità. L’Atalanta stupisce. Ma l’Inter è monolitica. Nei 90’ può fallire un giocatore, non quattro o cinque. Appena due sconfitte totali come soltanto il Real Madrid”.

Simone Inzaghi

Sui singoli

“Lautaro-Thuram coppia senza eguali, Calhanoglu play che forse non esiste altrove, difesa insuperabile, manovra offensiva e avvolgente oppure ripartente a seconda della situazione. Il fatto che il ritmo stia aumentando, quando l’approssimarsi della Champions avrebbe suggerito di rallentare, non può che significare una cosa: l’Inter ha programmato anche fisicamente il momento chiave. La visione di Inzaghi è diventata a lungo raggio: dalla tattica di oggi alla strategia per domani (e dopodomani). Un salto clamoroso. Anche societario. Inzaghi ha assemblato un gruppo “creato” per giocare il 3-5-2″.

Prossimi obiettivi

“Lo scudetto l’Inter può soltanto perderlo: le è successo con Inzaghi due anni fa, ma i codici sono cambiati. Meno sicurezze offre la Champions, il torneo dei dettagli che indirizzano una stagione nel bene o nel male. Certo il Real Madrid senza Bellingham non è parso invincibile a Lipsia, il Bayern è in crisi totale, vediamo le altre. Simeone è un esame chiave perché l’Inter, dall’alto del primo posto (e del City), parte favorita. Ma, se va oltre, la storia comincia a farsi interessante”.

