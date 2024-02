Il terzino destro dell’Atletico Madrid Nahuel Molina si prepara ad affrontare i nerazzurri.

L’ex Udinese Nahuel Molina alla Gazzetta dello Sport parla della sfida di domani sera contro l’Inter. “L’Inter sta facendo bene da tempo, ha perso solo una volta in campionato e due in tutta la stagione, dovremo stare molto concentrati e molto attenti, sarà una partita dura e bella da giocare contro quella che per me è senza dubbio una delle migliori squadre d’Europa. L’Inter ha praticamente vinto la Serie A, ha alzato la Supercoppa Italiana e viene dalla finale di Champions: uno squadrone“.

Sulle troppe sconfitte dell’Atletico

“È chiaro che non è bello aver perso tante volte, ma siamo sulla buona strada. Dobbiamo alzare il livello e dopo due sconfitte consecutive sabato l’abbiamo fatto, vincendo 5-0 contro il Las Palmas che ci aveva battuto. Ora inizia un ottavo di Champions: tutti la vogliono vincere e per questo andiamo a San Siro con energie rinnovate e raddoppiate“.

Alvaro Morata

Sul capitano nerazzurro

“Un grandissimo giocatore che conosco molto bene visto che in nazionale abbiamo fatto insieme il percorso delle giovanili. Oggi è tra i migliori attaccanti del mondo: segna tantissimo ed è il capitano e il punto di riferimento dell’Inter. Gran parte delle nostre chance di qualificazione passerà dalla sua marcatura, è uno che può decidere le partite da solo. Se fermeremo lui e Thuram avremo fatto un buon lavoro“.

Cosa teme dell’Inter

“L’insieme. La squadra. Sono solidi e sanno giocare in modi diversi: sono bravi in contropiede e difendendo, incassano pochi gol, segnano tanto, hanno tanti punti di forza, ma sarà importante ciò che faremo noi“.

