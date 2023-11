Liga: il Girona vince ancora contro l’Osasuna e per una notte sarà in vetta alla classifica da sola, in attesa del Real Madrid

Il Girona chiude questo sabato in vetta alla Liga. La rivelazione di questa stagione batte l’Osasuna per 4-2 che la manda al primo posto in solitaria in attesa del Real Madrid, che scenderà in campo domani sera contro il Rayo Vallecano. Nella sfida della sera tra Real Sociedad e Barcellona finisce 0-1 con una rete nel finale di Araujo.

Osasuna-Girona 2-4

Betis-Mallorca 2-0

Celta Vigo-Siviglia 1-1

Real Sociedad-Barcellona 0-1

