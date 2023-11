Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, dopo la vittoria dei lagunari in trasferta contro la Ternana

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Venezia fuori casa contro la Ternana. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Queste partite sono insidiose, perché si rischia di non affrontarle con la testa giusta e in questo senso faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto».

BUSIO – «É stato bravo a reagire dopo aver attraversato un periodo brutto e adesso è tornato ai suoi livelli. Anche Johnsen ha fatto una grande giocata e sul gol c’è il suo marchio. Faccio un altro esempio: Marco Modolo l’anno scorso è stato fuori a lungo e oggi è protagonista e ci sta dando una grande mano. Siamo cresciuti a livello di mentalità, non è facile restare in alto».

POHJANPALO – «É un giocatore troppo importante per noi, non si mette mai in discussione. Ho la fortuna di avere quattro attaccanti e credo che questo mi aiuti molto».

OBIETTIVI – «Non dimentichiamoci che l’anno scorso in questo periodo eravamo in basso, poi piano piano stiamo costruendo qualcosa d’importante. Dobbiamo ancora crescere. Alla fine del girone di andata vediamo dove saremo. La società ha detto chiaramente che vuole che venga migliorato il risultato dell’anno scorso e sono d’accordo. I playoff sono il nostro obiettivo, vediamo cosa riusciremo a fare»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG