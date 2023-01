Il grande ritorno dopo la delusione di aver detto addio all’Inter, Lukaku è tornato in estate ma con ben altre aspettative rispetto a quelle attuali

Il grande ritorno dopo la delusione di aver detto addio all’Inter, Lukaku è tornato in estate ma con ben altre aspettative rispetto a quelle attuali.

Il belga non ha mai inciso in campionato. Un gol nella prima giornata contro il Lecce e poi uno in Champions. Nel mezzo una serie di infortuni, il Mondiale e una condizione che fatica ad arrivare. La nuova giovinezza di Dzeko non aiuta Romelu che ogni partita conta sempre meno minutaggio e non riesce a lasciare il segno. Ora la società si interroga sul futuro e sulla sua permanenza in nerazzurro. Da qui a fine stagione ci sarà tempo per fare le dovute valutazioni, ma al momento è più no che sì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

