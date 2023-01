In casa Roma c’è alta tensione con Zaniolo, Mourinho in conferenza non l’ha difeso e ora è solo in un gruppo che mira a proseguire sull’onda positiva del 2023

Il classe ’99 ha rifiutato il Bournemouth in Premier League facendo scatenare l’ira della società. Le possibili sanzioni, la solitudine e la voglia di dire addio. Il futuro è già scritto, ora mancano pochi giorni per lasciare la Capitale e non perdere altri sei mesi senza giocare. Il Milan resta in attesa così come la Roma che aspetta l’offerta giusta per dire addio al centrocampista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Roma-Zaniolo, pochi giorni per un futuro già scritto proviene da Calcio News 24.

