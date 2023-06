I nerazzurri non si discosteranno dal modello della sostenibilità: la sessione di mercato dovrà quindi concludersi a saldo 0 tra entrate ed uscite.

Il cammino entusiasmante in Champions League ha concesso più margine di manovra sul mercato ai dirigenti dell’Inter: non ci sarà l’obbligo di cedere un pezzo pregiato per monetizzare. Come sottolinea il Corriere della Sera i ricavi supereranno quota 400 milioni mentre il rosso scenderà sotto le 3 cifre.

Mateo Retegui

Considerando anche l’incognita Dzeko (tanta distanza tra domanda e offerta) la priorità al momento è l’attacco. Presto ci saranno i colloqui col Chelsea per rinegoziare il prestito di Lukaku; se il bosniaco non rinnoverà Marotta e Ausilio possono scegliere tra Retegui che costa sui 20 milioni e Scamacca che può arrivare in prestito dal West Ham. Hakimi farebbe di tutto per tornare ma il PSG lo valuta tantissimo e lui guadagna uno sproposito.

