I nerazzurri vogliono la riconferma del belga mentre i londinesi potrebbero provare ad acquistare il portiere camerunese.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube parla di tante possibili trattative che possono nascere tra Inter e Chelsea. “A giugno Chelsea e Inter parleranno di Romelu Lukaku”.

Andre’ Onana

“E nei dialoghi potrà emergere anche il nome di Onana, molto apprezzato dal Chelsea. Al momento non ci sono offerte dei Blues per il portiere. Per trattare il cartellino di Onana, l’Inter si aspetta una proposta molto importante. Non sarà facile strappare il portiere ai nerazzurri. Ci sarà comunque questo incontro e Lukaku come sarà l’argomento principale. Inoltre, i nerazzurri cercano anche centrali di difesa e può essere un altro tema”.

L'articolo L'Inter apre un canale col Chelsea: non solo Lukaku, sono tanti i nomi in ballo

