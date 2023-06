L’Inter spinge per Milinkovic-Savic: nuovi retroscena di mercato secondo Radio Radio

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Radio Radio Milinkovic-Savic resta fortemente nel mirino dell’Inter, che avrebbe individuato anche una pedina da inserire nel potenziale affare

«Il destino sembra portare il centrocampista della Lazio sempre di più lontano dalla Capitale. Con un contratto in scadenza nel giugno 2024, il Sergente e la dirigenza starebbero aspettando un’offerta che si dovrebbe aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Tra le tante in Premier, in Italia la squadra più interessata pare essere l’Inter, che potrebbe offrire una contropartita: Robin Gosens, terzino che alla Lazio farebbe non poco comodo».

