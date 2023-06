Il centrocampista serbo è sempre stato in procinto di lasciare i biancocelesti secondo i media ma ora sembra che una cessione possa effettivamente avvenire.

Sergej Milinkovic-Savic ha il contratto con la Lazio in scadenza nel 2024 e sembra proprio destinato a non rinnovarlo; il club capitolino deve venderlo ora per non perderlo a zero e inoltre ha bisogno di monetizzare per sbloccare l’indice di liquidità. Tradotto la Lazio al momento non può fare colpi in entrata senza prima incassare.

Simone Inzaghi

L’agente non ha portato le offerte da 40 milioni che aveva promesso, all’estero pochi club sono interessati; secondo Il Messaggero attualmente c’è un derby d’Italia per il serbo. L’offerta della Juventus di 25 milioni più contropartita (Kulusevski, Luca Pellegrini o Arthur) non soddisfa i biancocelesti mentre l’Inter potrebbe pensarci in caso di addio di Brozovic. Inzaghi lo ha già allenato e lo stima parecchio; il tecnico tra l’altro si è guadagnato nuovo credito con la società per quanto fatto in Champions League e per la riuscita del colpo Acerbi proprio dalla Lazio.

L’articolo Milinkovic-Savic è in uscita dalla Lazio: anche l’Inter si iscrive alla corsa proviene da Notizie Inter.

