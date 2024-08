Nonostante le dichiarazioni in un certo senso concilianti di Inzaghi, l’ex attaccante della Lazio è un esubero a tutti gli effetti.

Quest’estate l’Inter si trova davanti a delle scelte significative per quanto riguarda la composizione della sua rosa. Tra queste, emerge la situazione di Joaquín Correa, attaccante che, nonostante la fiducia dell’allenatore non ha quasi mai inciso positivamente.

In uscita

Il Tucu è arrivato all’Inter nel 2021, accolto con grande entusiasmo sopratutto da Simone Inzaghi che ne aveva caldeggiato l’acquisto per via della felice esperienza reciproca alla Lazio. Ricordiamo infatti come Ausilio e Marotta avevano scelto già allora di comprare Marcus Thuram: il francese però al momento di finalizzare l’affare accusò un grave infortunio al ginocchio. Tornando a Correa, l’argentino, a dispetto delle aspettative, non è mai riuscito a tornare ai livelli di quando giocava nella Lazio.

Un futuro incerto

Lo stesso Simone Inzaghi ora ha espresso chiaramente la sua visione per il futuro prossimo, lasciando intendere che Correa non rientra nei suoi piani tattici. Questa presa di posizione diventa particolarmente rilevante in vista della formulazione della lista per la Champions League. L’Inter se acquistasse un giocatore sarebbe costretto a lasciare un giocatore fuori dalla lista: sembra molto vicino l’acquisto del difensore Tomas Palacios e quindi il Tucu è stato indicato come uno dei possibili esclusi da questa lista, un indizio che non fa presagire nulla di buono per il suo futuro in squadra.

Gli scenari

Il calciatore si trova ora di fronte alla necessità di valutare attentamente il suo futuro, considerando eventuali offerte che potrebbero arrivare da altri club. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il suo destino: finora Correa ha nicchiato di fronte alle poche proposte che gli arrivavano.

