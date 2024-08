I nerazzurri a sorpresa hanno compiuto un mezzo inciampo a Marassi e più di qualcuno ha puntato il dito sui singoli.

Nella prima giornata di Serie A sia l’Inter che il Milan non sono riuscite a trasformare la loro supremazia sulla carta in vittorie convincenti in campo. A seguito delle loro recenti prestazioni, osservatori e critici hanno analizzato gli incontri, evidenziando sia i lampi di genio che gli errori che hanno condotto a dei risultati deludenti.

Brillante Thuram, ma l’Inter inciampa

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha condiviso i suoi pensieri riguardo la partita dell’Inter, sottolineando come fosse un incontro che la squadra avrebbe potuto e dovuto vincere. Il focus principale delle sue osservazioni è stato sulla prestazione straordinaria di Thuram, il quale ha incantato il pubblico con due goal di pregevole fattura. Nonostante ciò, la partita ha messo in evidenza alcune crepe nel sistema difensivo della squadra di Inzaghi.

Marcus Thuram

La bordata

Il collega, focalizzandosi sugli svarioni difensori dei nerazzurri, ha parlato così: “Ci sono stati errori difensivi, quello di Sommer che poteva metterla in calcio d’angolo, un portiere internazionale come lui poteva farlo, qualcuno se l’è presa con Bisseck dopo la respinta sulla traversa ma è difficile. Sul rigore invece c’è stato un errore di disattenzione di Bisseck, rigore abbastanza netto che certifica un pareggio che dal punto di vista del gioco poteva non starci, l’Inter ha fatto tante azioni, Inzaghi ha rischiato tanto con 3 punte. I problemi dell’Inter sono stati questi”.

