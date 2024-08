I nerazzurri vogliono assolutamente recuperare il terreno ed i punti perduti a Marassi: la prossima gara ci sarà un recupero eccellente.

Momenti di ottimismo e attesa positiva avvolgono l’ambiente interista: il tecnico Simone Inzaghi può guardare con maggiore serenità alle prospettive della sua squadra grazie al progressivo recupero di Piotr Zielinski.

Le condizioni del polacco

Il centrocampista Piotr Zielinski si è ricongiunto con il resto della squadra per riprendere gli allenamenti di gruppo. Uscito temporaneamente di scena a causa di un problema muscolare accusato durante la preparazione, il suo rientro in campo è previsto già per il prossimo incontro di campionato. La pausa forzata di Zielinski era dovuta a un risentimento al retto femorale della coscia sinistra ma ora il peggio è alle spalle. Inzaghi contro il Lecce lo porterà in panchina e magari gli concederà qualche minuto nella seconda parte della gara.

Piotr Zielinski

Gli altri infortunati

Parallelamente al recupero di Zielinski, si registra un significativo progresso per Stefan de Vrij. Dopo aver accusato un problema fisico durante un’amichevole pre-stagionale, de Vrij si avvicina al momento del rientro in gruppo, previsto per l’inizio della prossima settimana. Questo gli consentirà di essere disponibile per la partita contro l’Atalanta del 30 agosto, come riporta la Gazzetta dello Sport. In infermeria quindi, se tutto andrà come deve, rimarrà solo Tajon Buchanan: il canadese starà fermo ancora almeno per un paio di mesi per la rottura della tibia.

