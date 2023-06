L’attaccante belga molto probabilmente non tornerà in prestito secco ma la strada per il ritorno in nerazzurro non è del tutto chiusa.

Simone Inzaghi ha chiesto ai dirigenti la riconferma di Romelu Lukaku e ora l’Inter è pronta a trovare una formula che possa accontentare il Chelsea. I londinesi in questa stagione lo venderebbero per 40 milioni, facendo registrare una grossa perdita rispetto ai 68 milioni per cui è a bilancio.

Romelu Lukaku Benoit Baldiashile

I nerazzurri quindi secondo la Gazzetta dello Sport potrebbero chiedere un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni da esercitare nella prossima estate, quando l’attaccante sarà a bilancio per 45. Lukaku vuole tornare ed aspetta una mossa da parte dell’Inter; aggiungendo il belga a Lautaro Martinez e Thuram Simone Inzaghi lancerebbe l’assalto alla seconda stella.

