Brozovic ha rifiutato la proposta dell’Al Nassr, ma la motivazione non sarebbe solamente economica

Non è solo una questione economica che ha ostacolato il passaggio di Brozovic all’Al Nassr, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Tra i motivi della frenata c’è anche l’interesse del Barcellona, che ha già avuto il via libera del croato ma non è ancora pronto per formalizzare la propria offerta all’Inter.

L’articolo Brozovic, non solo una questione economica: ecco perché ha rifiutato gli arabi proviene da Inter News 24.

