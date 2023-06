Il club londinese continua a cercare un acquirente che possa comprare a titolo definitivo l’attaccante belga.

Il Chelsea quest’anno le proverà tutte per non prestare Romelu Lukaku come invece fatto nella passata stagione; l’Inter è avvertita ed infatti sta studiando una nuova formula per l’acquisto. Nel frattempo i londinesi lo offrono a chiunque: secondo Calciomercato.com anche alla Juventus.

Romelu Lukaku

I Blues sono sulle tracce di Dusan Vlahovic e avrebbero proposto uno scambio; a stoppare tutto sul nascere è stato proprio il belga che vuole andare solo all’Inter. Anche nel 2019, prima del suo approdo in nerazzurro, Lukaku fu cercato dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Il belga aspetta l’Inter, ora è tutto nelle mani di Marotta e Ausilio.

L’articolo Il Chelsea propone Lukaku alla Juve in cambio di Vlahovic, ennesimo rifiuto per il belga proviene da Notizie Inter.

