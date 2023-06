Il Principe Diego Milito ha commentato a Goal il cammino dell’Inter nell’ultima Champions League: le dichiarazioni dell’argentino

Milito è tornato a parlare del percorso dell’Inter in Champions League:

«Credo che sia mancato pochissimo. L’Inter ha fatto un grandissimo percorso in Champions, ha meritato la finale e anche in finale secondo me ha meritato di più. Ha fatto una grandissima partita, purtroppo il calcio è così, non è riuscita a sbloccarla e poi la giornata è stata sfortunata. Il Manchester City ha segnato e purtroppo l’Inter non ha potuto portare la coppa a casa, ma credo che il percorso sia stato straordinario».

