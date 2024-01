I nerazzurri hanno evidenziato un po’ di stanchezza a Genova durante l’ultima gara del 2023: fondamentale per rimettere le cose a posto sarà il recupero degli infortunati.

L’Inter ha iniziato oggi a preparare il match di sabato 6 contro l’Hellas Verona: si giocherà alle 12:30 a San Siro ed Inzaghi spera vivamente di recuperare 2 pezzi da 90 che gli sono mancati tanto ultimamente.

Lautaro Martinez

Le condizioni degli acciaccati

Dumfries è già tornato in campo proprio a Marassi seppur per solo poco più di 10 minuti, resta da vedere se per l’Epifania ce la farà a recuperare anche Dimarco. Oggi lui e Lautaro si sono allenati ancora a parte ma a buon ritmo; è impossibile quindi al momento sapere se ci saranno contro gli scaligeri. Inutile sottolineare quanto l’attaccante stia mancando all’Inter, per informazioni chiedere ad un Thuram irriconoscibile nelle ultime 2.

I laterali

Il Corriere dello Sport però sottolinea che anche gli esterni sono fondamentali per il gioco di Inzaghi: il piacentino da settembre in poi non ha mai avuto la doppia opzione su entrambe le fasce. Tutti si augurano che questa situazione cambi già dalle prossime gare: in soccorso sta arrivando anche Buchanan. Dumfries e Dimarco sono partiti benissimo in stagione anche se l’olandese è calato verso la fine dell’anno; i due sono stati sostituiti abbastanza bene rispettivamente da Darmian e Carlos Augusto ma chiaramente non è la stessa cosa. Costretti a giocare sempre, tra l’altro, anche questi ultimi sono apparsi appannati.

