Verso il tutto esaurito per quanto riguarda la partita Atalanta Sassuolo di Coppa Italia: una grande cornice nerazzurra

In vista della sfida tra l’Atalanta e il Sassuolo, nonostante l’orario poco favorevole, si prospetta una grandissima cornice nerazzurra per cominciare al meglio il percorso in Coppa Italia: contesto dove la Dea vuole fare bene.

Ad eccezione di qualche tagliando in Tribuna Centrale, il resto dello stadio è praticamente tutto esaurito: a dimostrazione dell’amore del popolo atalantino verso la sua squadra per spingere i ragazzi verso la vittoria.

