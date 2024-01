Il tecnico Bruce Arena ha allenato l’obiettivo dei nerazzurri quando era negli Stati Uniti, precisamente al New England Revolution.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Bruce Arena che ha parlato così di Tajon Buchanan. “Era molto giovane, e le prime cose che saltavano all’occhio erano l’atletismo e la tecnica: combinate insieme a quel livello, con quella precocità, sono una cosa non comune. Quando andò al Bruges la strada per una grande carriera europea era tracciata, e questo è solo il passo successivo. Non ho dubbi sul suo valore“.

Nel 3-5-2 inzaghiano

“Seguo il vostro calcio e l’Inter ha il sistema di gioco adatto a lui, quel 3-5-2 a cui si è abituato anche in nazionale. Lui è molto forte nell’uno contro uno, gli piace superare in velocità il difensore che lo marca e, se c’è una cosa in cui è molto migliorato, è l’assist. Certo, dovrà adattarsi, da voi è tutto un altro mondo…“.

Piero Ausilio

Possibili problemi di adattamento

“No, penso che vi stupirà, ma un periodo di adattamento è necessario: all’Inter serve molta disciplina tattica e sacrificio in difesa. Tutte cose che potrà imparare, starà al suo nuovo coach istruirlo e dargli più equilibrio perché Tajon gioca in una posizione strategica e finora ha dovuto guardare più davanti che alle spalle. Posso dirvi che la voglia di imparare non gli manca di certo, e anche il coraggio di rischiare: fa parte della nuova generazione di canadesi molto forti che abbiamo visto al Mondiale, lui in nazionale è sempre più una pedina importante“.

