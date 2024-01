Icardi potrebbe tornare all’Inter nel mercato di gennaio? Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi sgancia l’indiscrezione di calciomercato

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha parlato così a La vita in diretta su Rai1 della possibilità di rivedere Icardi vestire la maglia dell’Inter:

«Lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop, e a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano»

L’articolo Icardi torna all’Inter? Il direttore di Novella 2000: «Si dice questa cosa» proviene da Inter News 24.

