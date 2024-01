Il telecronista Riccardo Trevisani ha ammesso che secondo lui nel 2023 i nerazzurri sono stati nel complesso migliori anche dei partenopei.

Riccardo Trevisani ha fatto un bilancio complessivo del 2023 calcistico a Cronache di Spogliatoio; il giornalista inizia chiarendo qual è la squadra migliore dell’anno. “Dico i nerazzurri perché nell’arco dei dodici mesi del 2023 sono stati migliori perché nei primi sei mesi hanno raggiunto la finale di Champions, negli altri sei mesi sono arrivati al primo posto in classifica. Sui secondi sei mesi dei partenopei preferisco non esprimermi per evitare querele…”. Non è quindi il Napoli che ha vinto lo Scudetto con svariate giornate di anticipo la squadra migliore dell’anno solare secondo il giornalista.

esultanza a fine gara Inter

Miglior giocatore

“Il migliore del 2023 per me è Hakan Calhanoglu per una serie di ragioni: tattiche, perché è riuscito a reinventarsi in un ruolo nuovo diventando fondamentale al punto tale che senza di lui l’Inter non vince con le riserve del Bologna. E’ diventato un tuttocampista: corsa, qualità, posizione. Secondo me è diventato formidabile”.

Colui che è cresciuto di più come rendimento

“Il più migliorato? Federico Dimarco, anche contro pronostico. A me piaceva già, però dal piacermi a vederlo così passano sei mondi. Oggi è diventato un giocatore completo, che ha dei piedi impressionanti. Merito a Simone Inzaghi che ci ha creduto quando forse nemmeno in famiglia ci credevano così”.

L’articolo Trevisani: “L’Inter è la miglior squadra del 2023, Calhanoglu è diventato formidabile” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG