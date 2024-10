Il regista albanese ha qualità ma la sua crescita è lenta: c’è ancora troppa differenza tra lui ed il titolare del suo ruolo. La crescita di Kristjan Asllani fa discutere molto: la sua carriera si trova ora in un punto di svolta decisivo. Le sue prestazioni sul campo, le decisioni del club e le dinamiche di mercato contribuiscono a tessere la complessa trama della sua avventura in nerazzurro. Il rinnovo Circa un mese fa, Asllani ha rinnovato il suo impegno con l’Inter fino al giugno del 2028, segno di una fiducia reciproca tra il giocatore e la dirigenza. Tuttavia, nonostante questo segnale positivo, la sua permanenza alla Pinetina non è affatto scontata per il prossimo anno. Il peso della concorrenza La concorrenza interna, rappresentata da Hakan Calhanoglu, e le esigenze tattiche dell’allenatore Simone Inzaghi, hanno fino ad ora limitato il suo impiego in campo, nonostante il suo ruolo chiave nella […]

