L’Inter dice addio al talento: 14 milioni di motivi dietro la scelta

Ha già segnato in A, ora può partire per 14 milioni: l’Inter lo lascia andare, ma dietro questa decisione potrebbe esserci molto più di quel che sembra.

L’Inter osserva con interesse l’evoluzione dei suoi giovani talenti sparsi tra Serie A e Serie B. Tra i protagonisti più brillanti di questa stagione ci sono i fratelli Esposito: solo due sono ancora oggi di proprietà dei nerazzurri. Salvatore e Francesco Pio sono allo Spezia ma il primo non è più sotto il controllo del club meneghino. Francesco Pio, autore di ben 14 gol, sta vivendo un’annata da protagonista assoluto. Il loro rendimento non è passato inosservato e potrebbe influire sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri. L’Inter dirà addio ad Arnautovic e Correa e quindi sicuramente ci sarà un acquisto in avanti.

Sebastiano, una carriera in viaggio tra sogni e rilanci

Poco distante da La Spezia, un altro Esposito si è ritagliato il suo spazio. Si tratta di Sebastiano, il maggiore dei tre fratelli, che dopo il debutto con gol in Serie A a soli 17 anni nel 2019 con l’Inter, ha collezionato prestiti in diverse squadre. Dopo sei esperienze lontano da Milano, l’attaccante ha trovato continuità e minuti ad Empoli, dove è approdato la scorsa estate con una formula differente rispetto al passato. Il club toscano è riuscito a strappare un diritto di riscatto a 5 milioni di euro, una cifra accessibile anche in caso di retrocessione, considerando la possibile plusvalenza in vista.

Offerta a sorpresa del Bologna: affare da 14 milioni in arrivo

La vera novità riguarda ciò che bolle in pentola per la prossima estate. Secondo Inter Live, il Bologna è pronto a inserirsi con decisione su Sebastiano Esposito. Il club rossoblù, su indicazione di Sartori e Di Vaio, avrebbe già pianificato un’offerta da 14 milioni per acquistarlo, approfittando del riscatto esercitabile dall’Empoli. In questo scenario, i toscani incasserebbero una plusvalenza netta, mentre l’Inter guadagnerebbe comunque il 20% sulla rivendita. A spingere il Bologna verso l’operazione ci sarebbe anche la possibile partenza di Castro, già seguito dai nerazzurri. Una sorta di triangolo di mercato che potrebbe portare Sebastiano Esposito a salutare l’Inter in modo definitivo, ma con una carriera finalmente pronta a decollare.

