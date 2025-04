Verso Bologna: Thuram fuori, ma non è questa la vera sorpresa

L’assenza del figlio d’arte non sarà l’unico cambio di formazione rispetto agli 11 che hanno pareggiato mercoledì contro i bavaresi.

La vittoria contro il Bayern ha lasciato il segno, non solo per l’impatto emotivo di una notte che resterà nella storia recente dell’Inter, ma anche per le inevitabili conseguenze fisiche. A farne le spese è stato soprattutto Marcus Thuram, apparso affaticato al termine del match e ora costretto a fermarsi. La stanchezza accumulata, d’altronde, non sorprende: il calendario è fitto, la tensione sempre alta, e la sensazione è che ogni singola partita stia costando qualcosa in più del previsto. Per il francese non si tratta di nulla di grave ma le prossime gare sono importantissime. Le sue condizioni mettono ansia per il derby di mercoledì di Coppa Italia, il match successivo contro la Roma in campionato e poi soprattutto la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona: ecco cosa filtra sul suo recupero. In questo scenario, la gestione delle risorse diventa cruciale.

Sfida importante ma non decisiva

Domani l’Inter sarà attesa da un altro test importante, in casa di un Bologna in grande forma nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Contro la squadra di Italiano servirà lucidità, ma anche gamba e freschezza. Proprio per questo motivo, Inzaghi valuterà attentamente ogni scelta, partendo dalle condizioni generali dei suoi uomini chiave.

Dubbi in attacco e non solo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lautaro, seppur stanco, dovrebbe guidare ancora l’attacco. Il vero nodo riguarda chi affiancherà il capitano: Arnautovic resta il favorito, complice anche la sua storia da ex della gara, ma non è l’unica opzione. Correa si candida con forza, forte di un fisico integro e di una voglia di rivalsa mai nascosta. Taremi, invece, appare più indietro nelle rotazioni. In mezzo al campo, Frattesi si prepara a una maglia da titolare, mentre dietro potrebbe esserci spazio per Bisseck, pronto a dare fiato a uno tra Bastoni e Pavard.

Leggi l’articolo completo Verso Bologna: Thuram fuori, ma non è questa la vera sorpresa, su Notizie Inter.