Martinez in prestito o titolare? Il futuro del portiere dell’Inter si decide nelle prossime settimane

L’estremo difensore spagnolo ha difeso la porta nerazzurra in match importantissimi dimostrando di poter stare a questi livelli: ci sono offerte per lui.

Fino ad oggi, la stagione di Josep Martinez con l’Inter ha visto il portiere spagnolo scendere in campo solo sette volte, con una lunga attesa prima del suo debutto in Coppa Italia contro l’Udinese a dicembre. La sua vera opportunità di mettersi in mostra è arrivata tra febbraio e marzo, quando ha dovuto sostituire l’infortunato Sommer, guadagnandosi la fiducia di Inzaghi. In tanti si sono espressi su quello che potrà accadere alla porta nerazzurra nel prossimo futuro.

Martinez, acquisto strategico in prospettiva futura

Il trasferimento di Josep Martinez all’Inter è stato un passo strategico, volto a garantire un sostituto di valore per Yann Sommer. Arrivato dal Genoa per 15 milioni di euro, il giovane portiere spagnolo rappresenta il futuro tra i pali nerazzurri. Tuttavia, con Sommer ancora sotto contratto fino al 2026, Martinez potrebbe essere destinato a non diventare titolare neanche nella prossima stagione. Questo lascia aperta la questione su cosa farà Martinez nel breve periodo. Continuerà a crescere come secondo portiere, oppure cercherà maggior minutaggio altrove?

Prestito a un altro club: un’opportunità da non scartare

Nel caso in cui le gerarchie rimangano invariate, l’ipotesi di un prestito di Josep Martinez a un altro club potrebbe diventare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. In particolare, secondo Inter Live, il Torino potrebbe essere una destinazione possibile, con l’Inter che potrebbe permettere al portiere spagnolo di accumulare esperienza come titolare visto che i granata potrebbero cedere Vanja Milinkovic-Savic. Il trasferimento sarebbe solo in prestito, visto che Martinez è considerato parte del futuro del club nerazzurro. Nel frattempo, Martinez avrà una nuova opportunità di mettersi in luce nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

