Nerazzurri e partenopei sono segnalati sullo stesso obiettivo: si tratta di un centrocampista di fascia o attaccante esterno argentino. Inter e Napoli si trovano a competere per assicurarsi un talento emergente dell’Argentina, destinato a diventare un punto fermo del prestigioso club di Buenos Aires, il Boca Juniors. Quest’ultima stagione, al di sotto delle aspettative, ha portato a un cambiamento radicale sulla panchina del club, con l’addio dell’allenatore Diego Hernán Martínez e l’arrivo di Fernando Gago, ex calciatore di Roma e Real Madrid. Questo cambio di rotta ha gettato le basi per un rinnovamento della squadra, che conta tra le sue fila un giovane esterno offensivo molto promettente. La scoperta di un talento Kevin Zenon si è distinto come uno dei giovani più promettenti all’interno della rosa del Boca Juniors. Il classe 2001, dotato di grandi doti da esterno offensivo e capace di contribuire in entrambe le fasi del gioco, ha […]

