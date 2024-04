I nerazzurri hanno vinto lo Scudetto mentre l’attaccante belga sta vivendo una stagione altalenante nella capitale: avrà ripensato a quanto successo d’estate?

L’Inter ha vinto il campionato con 5 giornate d’anticipo ed il pensiero di tanti è andato allo scorso mercato estivo, quello condizionato dal gran rifiuto di Romelu Lukaku, il bomber del (a questo punto) penultimo Scudetto.

Sliding door

Il primo obiettivo dell’Inter la scorsa estate era riprendere il belga per la terza volta: appurato che il Chelsea non l’avrebbe dato in prestito, i nerazzurri erano pronti a comprarlo con parte dell’incasso derivante dalla cessione di Onana al Manchester United. A quel punto però è l’attaccante stesso a rendersi irreperibile: provano a telefonarlo dirigenti ma anche compagni “fraterni”, nulla da fare. Si dirà di tutto sui motivi del gran rifiuto, la versione dell’Inter è che Lukaku stesse trattando con Juve e Milan. I nerazzurri, come è noto, rompono col belga e soffiano Thuram proprio ai rossoneri.

Romelu Lukaku

Pentimento?

All’indomani della vittoria del ventesimo Scudetto Tuttosport si interroga sui sentimenti dell’ex Chelsea in questo momento ma soprattutto si chiede se mai renderà pubblica la sua versione dei fatti accaduti quasi un anno fa. Lukaku ha iniziato bene questa stagione con José Mourinho ma dopo l’esonero del portoghese i suoi goal realizzati sono diminuiti drasticamente nonostante il rendimento della Roma sia cresciuto notevolmente. Durante la festa di domenica Marotta e Ausilio sono stati sollecitati sull’argomento e l’amministratore delegato ha ammesso che il mancato ritorno di Lukaku ed il relativo acquisto di Thuram sia stato un colpo di fortuna.

