Il telecronista Riccardo Trevisani ritiene che i nerazzurri abbiano le carte in regola per trionfare almeno un paio di volte in Italia nei prossimi anni.

L’Inter ha vinto il ventesimo Scudetto ma c’è già chi guarda aventi e spera che non accada quanto successo al Napoli dopo la vittoria del Tricolore. Riccardo Trevisani ha detto la sua sul futuro dei nerazzurri a Pressing. “Non credo che l’Inter farà l’errore di sentirsi troppo più forte delle altre, sia perché gli ultimi anni hanno detto che il campionato sta diventando più aperto rispetto a prima, ma se c’è una squadra che può aprire il ciclo è l’Inter rispetto a Napoli e Milan. Se andassimo nel futuro e nel 2028, secondo me l’Inter almeno un paio di scudetti ancora li vinceranno: se non cambiano struttura societaria, allenatore, giocatori e continuano a migliorare, almeno un paio possono vincerli”.

Sull’amministratore delegato

“Lui vuole mettere una ciliegina: sogna di mettere il tassello Champions League nella sua bacheca stracolma di trofei”.

L’ex centrocampista del Sassuolo

“Lui sa quanto è forte e ha 150 minuti al mese ed è riuscito a fare 7 gol: però è difficile vederlo arrabbiato con l’allenatore quando hai davanti un titolare dell’Italia, un centrocampista che ha fatto 14 gol e un genio del calcio. La stagione di Calhanoglu è surreale e non per i rigori: quelle sono ciliegine, la cosa incredibile è il rendimento calcistico e la sua crescita, è diventato un metronomo perfetto, eccezionale”.

