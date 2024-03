Gli effetti delle brutte notizie arrivate nei giorni scorsi si stanno mitigando: gli ultimi due infortunati nerazzurri non hanno problemi seri.

L’Inter aspetta notizie dall’ultima tornata delle gare di questa pausa delle nazionali prima di rituffarsi sul campionato.

Recuperi

Inzaghi ha dato qualche giorno di riposo a coloro che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali, gli allenamenti riprendono domani pomeriggio. Nei prossimi giorni dovrebbero tornare in gruppo Sensi e Carlos Augusto mentre restano ai box Arnautovic e Cuadrado; atteso tra oggi e domani il verdetto sulla lite Acerbi-Juan Jesus che potrebbe mettere fuori causa l’italiano anche a lungo.

Tokumi Minamino Stefan de Vrij

Notizie confortanti

De Vrij si è infortunato giovedì scorso in allenamento con la nazionale olandese mentre Sommer sabato sera in amichevole con la sua Svizzera. Gli esami strumentali a cui l’Inter ha sottoposto i due hanno evidenziato rispettivamente un risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra ed una distorsione alla caviglia destra. Secondo il Corriere dello Sport l’estremo difensore potrebbe farcela addirittura per il match di lunedì contro l’Empoli mentre il difensore potrebbe rientrare l’8 aprile ad Udine. Insomma si tratta di infortuni poco gravi, è chiaro però che la decisione sull’elvetico spetterà ad Inzaghi, forse rischiarlo potrebbe non avere molto senso. In ogni caso si scalda Audero che così giocherebbe la quarta gara da titolare con la maglia dell’Inter dopo quelle contro Lecce, Bologna (in Coppa Italia) e Benfica.

