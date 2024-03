Comunicato il tanto atteso verdetto sulla lite accaduta durante Inter-Napoli.

Per una settimana il caso Acerbi-Juan Jesus è stato il tema caldo: sui giornali sportivi erano molto le pagine occupate dalla questione, riavvolgiamo il nastro.

La ricostruzione

Al 59′ di Inter-Napoli i due difensori vengono a contatto ed iniziano a litigare: il brasiliano si rivolge all’arbitro lamentando di aver ricevuto un insulto razzista. Il direttore di gara non ha ravvisato il tutto e dopo qualche minuto si è ripreso a giocare. A fina gara il napoletano ha minimizzato la diatriba derubricandola a “cosa di campo” ma il giorno dopo l’interista ha negato di aver proferito insulti razzisti. A quel punto Juan Jesus ha comunicato la propria versione dell’accaduto su Instagram e la Procura Federale ha aperto un’indagine per vederci chiaro. “Vai via nero, sei solo un negro” la versione del napoletano; “ti faccio nero” quella dell’interista.

Juan Jesus

Il verdetto

Le indagini si sono concluse nel week end e oggi è arrivata la decisione del giudice sportivo. Acerbi è stato assolto per mancanza di prove sufficienti. Il difensore quindi sarà a disposizione dell’Inter per la parte finale del campionato a partire dal match di Pasquetta contro l’Empoli. Il caso si è rivelato un “parola contro parola”: i video entrati in possesso della Procura Federale non chiarivano esplicitamente quanto avesse detto l’italiano e quindi l’ex Lazio non sarà squalificato.

L’articolo Caso Acerbi-Juan Jesus: arriva la sentenza proviene da Notizie Inter.

