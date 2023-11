Gli uomini di Inzaghi sconfiggono i bergamaschi con una elevata dose di cinismo considerato soprattutto l’andamento del primo tempo.

L’Inter vince anche a Bergamo contro l’Atalanta al termine di una gara per nulla semplice. La squadra di Inzaghi rafforza il primato in attesa della gara della Juventus di stasera. I bianconeri, per esempio, al Gewiss stadium avevano pareggiato.

La scelta dell’Inter

I nerazzurri, ieri in arancio, una volta scesi in campo capiscono subito che aria tira ed agiscono di conseguenza. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport la Dea gioca uomo su uomo a ritmi alti soprattutto in pressing, ciò impedisce all’Inter di praticare il solito gioco; la squadra di Inzaghi si mette l’elmetto e combatte. La rosea sottolinea la essenzialità dei meneghini che infatti vanno in goal al primo tiro in porta, il rigore di Calhanoglu, e raddoppiano col secondo, il fantastico destro a giro di Lautaro Martinez. Un’Inter per certi versi “Allegriana“, vedremo cosa farà stasera proprio la squadra di Allegri. Per far capire meglio la caratura della vittoria dell’Inter si ricorda che la squadra di Gasperini in casa prima di ieri non aveva mai perso e non aveva subìto neanche un goal.

esultanza gol Lautaro Martinez

Attenti a quei due

Per avere la meglio sull’organizzazione e sulla tenacia degli atalantini ci sono volute anche due giocate dei singoli: la verticalizzazione del turco per Darmian che poi è stato atterrato da Musso e la magia del Toro. Con due così si possono vincere anche le gare giocate male.

