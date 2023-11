Le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, sul prossimo match di Serie A contro il Frosinone. I dettagli

Aurelio Andreazzoli ha parlato a in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Empoli.

PAROLE – «Frosinone? L’idea del suo allenatore è un’idea propositiva, dedicata alla partecipazione della gara da parte dei calciatori. Che poi siano giovani o meno, contano le qualità e quella squadra ne ha tanta. Gioca uno gioca l’altro, il risultato non cambia. Il parallelismo con noi non si può fare dal punto di vista realizzativo, perché qui c’è grossa differenza, almeno per ora. Baldanzi? Gli ultimi due giorni li ha fatti completamente, abbiamo dovuto alternare un po’ perché dobbiamo preservarne la salute. Non vogliamo forzare né i tempi né la condizione fisica. I ragazzi giovanni vanno in particolare salvaguardati».

