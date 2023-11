L’unica nota negativa della giornata di ieri per i nerazzurri è il brutto infortunio accorso all’ex Bayern Monaco; domani si avranno notizie più precise.

L’Inter ieri ha vinto a Bergamo superando un bell’esame impegnativo; i nerazzurri guadagnano punti sul Milan in attesa della Juventus che giocherà stasera.

Stefan De Vrij

La diagnosi provvisoria

La gara di ieri è stata molto tesa e combattuta, gli scontri leciti e non non sono affatto mancati. Alla mezz’ora del primo tempo Benjamin Pavard va a contrasto con Lookman e mette malissimo il ginocchio a terra. Inizialmente si teme il peggio col francese dolorante circondato dai compagni che subito lo vanno a rincuorare. La prima diagnosi è una lussazione alla rotula che è stata ridotta dallo staff medico proprio poco dopo lo scontro; il difensore infatti pareva voler addirittura rinunciare al trasporto in barella. Il pessimismo subito ha lasciato spazio a un moderatissimo ottimismo: Inzaghi a fine gara comunque ammetteva di temere un lungo stop ma Pavard è andato a festeggiare con le sue gambe sotto la curva a fine gara. Secondo la Gazzetta dello Sport, se verrà confermata l’assenza di problemi ai legamenti, il francese potrebbe sta fuori fino a fine dicembre; domani l’Inter lo sottoporrà agli esami e se ne saprà di più.

Le alternative per le prossime settimane

In vista delle prossime gare quindi Inzaghi non potrà alternare a suo piacimento i difensori per non sovraccaricare nessuno; fondamentale sarebbe accelerare il recupero di Cuadrado perché Darmian a questo punto verrà considerato solamente un braccetto. De Vrij potrebbe giocare anche a destra ma con il tecnico piacentino ciò non è mai avvenuto mentre potrebbe ottenere più minutaggio anche Bisseck.

