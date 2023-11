Le parole di Bortolo Mutti, ex allenatore, sull’avvio di campionato della Juve in Serie A. Tutti i dettagli

Bortolo Mutti, ex allenatore, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della prossima Serie A.

Che idea si è fatto di questa Juve?

«E’ una sorpresa perchè non mi aspettavo una Juve così solida, con una classifica così importante viste tutte le problematiche che hanno avuto sopportare. Però faccio i miei complimenti ad Allegri e Giuntoli per come hanno saputo inserirsi in un campionato dove, forse, nemmeno prevedevano una classifica così importante. Invece la Juve si è ripresentata da protagonista, ha rafforzato molto l’autostima con il lavoro che porta avanti».

E’ una squadra già da Scudetto?

«Si ma da seconda fila. Poi il campionato è ancora in una fase dove tutto si può capovolgere. Vedi il Napoli che è molto in ritardo, oltre ad altre squadre come le romane che non hanno espresso tutto il loro potenziale. Ma è chiaro che la Juve può rientrare nelle quattro. Davanti vedo l’Inter che a livello di organico ha una struttura non equiparabile a quella della Juve, dove nei titolari non vedo tutta questa forza. Però, conoscendo Allegri, sicuramente sa dare grande importanza a tutta la rosa e riuscirà a trovare una soluzione».

