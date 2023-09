I dirigenti nerazzurri non possono cullarsi sugli allori dopo la fine della sessione estiva di mercato; ci sono da pianificare alcuni prolungamenti.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW fa notare come l’Inter debba proteggersi dagli assalti delle big estere per i suoi gioielli; ecco le sue considerazioni. “Dopo la campagna acquisti estiva, la società adesso sta vivendo una fase di calma ma non troppo. La priorità a livello temporale è il rinnovo di Dimarco ma è chiaro che poi ci sarà modo di pianificare anche i colloqui per due giocatori determinanti come Barella e Lautaro Martinez. Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2026”.

Lautaro Martinez

C’è ancora tempo ma non troppo, come fa notare il collega: “L’Inter mantiene un margine di sicurezza importante ma è evidente che poi dovrà trovare il modo di blindare i suoi gioielli, che inevitabilmente hanno molto mercato. Basta pensare al tentativo estivo del Newcastle per Barella poi rimandato al mittente anche per volontà di Nicolò. Per non parlare di Lautaro Martinez. Il “Toro” è sicuramente il giocatore più decisivo della squadra ma fa gola a tanti top club europei. Anche lui, come Barella, sta benissimo all’Inter e questo aiuta e non poco. Entrambe le questioni verranno affrontate più avanti”. I contratti di tutti e 3 i giocatori scadono nel 2026 ma Dimarco ha uno stipendio nettamente più basso degli altri 2. Barella e Lautaro guadagnano 6 milioni a stagione: c’è da capire se l’Inter sarà disposta a superare il tetto ingaggi che tuttora ammonta a quella cifra.

L’articolo L’Inter inizia a ragionare sui contratti di Lautaro e Barella ma la priorità è Dimarco proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG